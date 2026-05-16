Denunciado por aparcar en doble fila para ir a un bar y, al salir, dar positivo en una prueba de alcoholemia

Denunciado un conductor por dar positivo en alcoholemia tras aparcar en doble fila en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor por dar positivo en el control de alcoholemia tras ser parado por aparcar en doble fila en la calle Colliure.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde cuando una unidad del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) puso una denuncia a un vehículo que estaba aparcado en doble fila, ocupando el carril de circulación.

Cuando los agentes se disponían a abandonar el lugar, un hombre de nacionalidad española de 71 años salió de un bar cercano y se subió al coche.

Al iniciar la marcha, los policías le dieron el alto para identificarlo y observaron que presentaba sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), que realizó la prueba de alcoholemia al conductor. Este dio un resultado positivo de 0,41 mg/l de aire espirado.

Por este motivo, se le formuló la correspondiente denuncia administrativa por conducir superando las tasas permitidas.

Finalmente, el turismo fue inmovilizado y retirado por la grúa al depósito municipal de Son Toells, ya que ninguna persona autorizada pudo hacerse cargo del mismo.