Denunciado un conductor en Palma que circulaba con un coche dado de baja y con multas acumuladas

La Policía Local de Palma detiene a un coche en el Camino de los reyes que acumulaba varias multas y estaba dado de baja. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven de 27 años y ha intervenido su vehículo, que estaba dado de baja, no tenía seguro y acumulaba varias multas de tráfico que no habían sido abonadas.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, los agentes incautaron la semana pasada un coche con matrícula inglesa durante un control en el Camí dels Reis al revisar la base de datos y comprobar que circulaba sin autorización.

Asimismo, constataron que el coche no disponía del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en vigor. Por estos hechos, el conductor fue denunciado por la vía administrativa por ambas infracciones al reglamento de circulación.

A continuación, el vehículo fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito de la Riera. Además de las nuevas sanciones impuestas, los agentes comprobaron que el infractor acumulaba otras por varias denuncias pendientes, las cuales tendrá que abonar con carácter previo para poder sacar el turismo de las dependencias municipales.

La sección de Gestión del Depósito de Vehículos Municipal (Gedep) ha dado cuenta al Servicio de Vigilancia Aduanera debido a que el vehículo cuenta con varias infracciones acumuladas.