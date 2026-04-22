Denunciado en Eivissa un conductor que dio positivo en drogas

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido denunciado en Eivissa por conducir y dar positivo en consumo de drogas, según ha informado la Policía Local de Sant Josep.

El cuerpo ha explicado también en sus redes sociales que, en colaboración con Aduanas de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo un dispositivo de control sobre vehículos matriculados en el extranjero.

En este sentido, ha recordado que estos vehículos y sus conductores deben cumplir una serie de requisitos para poder circular en España.

Así, siete conductores serán citados para regularizar la situación administrativa de su vehículo en España. Dos vehículos fueron retirados por carecer de permiso de circulación y otros dos por no disponer de la ITV en vigor.

La Policía ha recordado que este tipo de actuaciones se realizan de forma habitual en colaboración con distintos organismos como la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía o inspectores del Consell.