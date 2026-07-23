Denunciados 11 jóvenes por hacer un botellón en un parque de Palma

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha disuelto un botellón en el parque Llorenç Cerdà y ha denunciado a 11 jóvenes por consumir alcohol en la vía pública, tras recibir varias quejas vecinales por ruidos y música.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, la intervención tuvo lugar sobre la 01.30 horas del martes, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de un grupo que ocasionaba molestias.

En el lugar, los agentes levantaron 11 actas por realizar botellón que alteraba la convivencia vecinal. Además, formularon una denuncia específica al responsable de la música por las molestias ocasionadas e intervinieron el altavoz utilizado.

Durante la identificación del grupo, los policías también levantaron un acta a uno de los jóvenes por tenencia de drogas en la vía pública, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Estas conductas están tipificadas como infracciones leves en la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica y pueden conllevar sanciones de hasta 750 euros.