Denunciados dos conductores de camiones por tirar residuos ilegales de construcción y demolición en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma inmoviliza uno de los camiones. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos conductores de camiones que supuestamente vinculados a una actividad organizada de vertidos ilegales de construcción y demolición.

Durante las últimas semanas, los agentes habían detectado un incremento de vertidos incontrolados en la zona posterior del Parque Verde situado en el Camí dels Reis.

Ante estos hechos, según ha informado el cuerpo municipal, se estableció un dispositivo de vigilancia dinámica que culminó la noche del pasado martes con la interceptación de dos camiones a nombre de la misma persona.

El camión principal fue localizado en las inmediaciones del Camí dels Reis transportando seis sacas de grandes dimensiones de escombros, además de otros dos que ya habían sido vertidos en el lugar.

El conductor, un hombre de 31 años y nacionalidad española, nunca había obtenido el permiso de conducir y por ello se le abrieron diligencias como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial que fueron remitidas a la autoridad judicial.

Además, fue denunciado por infringir la normativa de transporte, exceder la carga permitida del camión y presentar deficiencias en la estiba y la seguridad.

De forma paralela, una patrulla interceptó en la carretera de Sóller a un segundo camión que era utilizado como apoyo logístico y estaba conducido por otro hombre español de 33 años.

Ninguno de los dos camiones tenía la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor y ambos presentaban deficiencias técnicas relevantes, motivo por el cual fueron inmovilizados y trasladados al depósito municipal de Son Oms.

La Policía Local de Palma ha recordado 2ue la gestión de residuos de obra en la ciudad está regulada por la ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos y la ley de residuos y suelos contaminados.

Estas establecen que toda licencia de obra requiere el pago de una fianza al Ayuntamiento, la cual solo se devuelve al presentar los certificados de entrega a una planta de tratamiento autorizada.

El vertido incontrolado en el medio ambiente supone una infracción muy grave con elevadas sanciones económicas. Además, de acuerdo con el Código Penal, cuando estas conductas causen daños sustanciales al medio ambiente los hechos pueden llegar a constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.