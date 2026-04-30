Denunciados tres conductores de VTC por captar clientes en el aeropuerto de Eivissa

Archivo - Aeropuerto de Ibiza - AENA / RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los inspectores del Departamento de Transportes del Consell d'Eivissa han levantado dos denuncias a conductores de VTC por captar clientes en el aeropuerto y otra por realizar servicios de transporte privado complementario de manera irregular.

Las denuncias se enmarcan en un dispositivo especial de control del transporte ilegal en el aeropuerto coincidiendo con las aperturas de las discotecas con tres denuncias interpuestas.

Según ha considerado la institución, el resultado ha sido su efecto disuasorio puesto que, según el Consell, por primera vez se ha logrado evitar la presencia de taxis pirata en la terminal aeroportuaria.

El Consell ha señalado que este operativo se ha enmarcado en el Plan de Lucha contra el Intrusismo para garantizar la seguridad del usuario y proteger el sector legal. Así, contempla inspecciones regulares y dispositivos especiales.

En 2025, dicho Plan dio buenos resultados, según ha destacado la institución, puesto que la Mesa de Lucha contra el Intrusismo cifró en un 95 por ciento la reducción de taxis 'pirata' en el aeropuerto.