Denuncian el cierre del Columbario de la Dignidad del Cementerio de Palma el Día de Todos los Santos - MÉS PER PALMA

PALMA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente que el Columbario de la Dignidad, el espacio del cementerio municipal en el que reposan los restos de víctimas de la represión franquista, está cerrado este domingo, Día de Todos los Santos.

Según han criticado los ecosoberanistas en una nota de prensa, está decisión del Ayuntamiento de Palma ha impedido a las familias acceder para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos.

Para la coordinadora de la formación en Palma, Xisca Mir, se trata de "un insulto a las víctimas del franquismo y a sus familias". "Mientras miles de personas pueden visitar a sus difuntos con motivo de Todos los Santos, las familias de las personas asesinados por el franquismo se han encontrado con las puertas cerradas", ha lamentado.

Asimismo, ha considerado que "no se trata de un hecho aislado", sino que "se enmarca" en la actitud del gobierno municipal de Jaime Martínez con la memoria democrática.

MÉS ha pedido explicaciones inmediatas al Ayuntamiento sobre el cierre de este espacio y que adopte las medidas necesarias para que una situación como esta no se vuelva a repetir.

MURO DE LA MEMORIA

El Muro de la Memoria del Cementerio de Palma ha acogido este domingo un acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista, organizado por la asociación Memòria de Mallorca.

Entre los participantes, se han acercado la presidenta del Congreo y secretaria del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y la vicesecretaria de la formación, Rosario Sánchez.

"La visita al Muro de la Memoria es un momento para recordar a todas las personas que sufrieron la represión, reivindicar su dignidad y rendir homenaje a los que defendieron la libertad y la democracia", ha señalado Armengol en un mensaje en redes sociales.