Denuncian a un conductor ebrio en Palma por provocar un choque en cadena con dos coches aparcados

Uno de los vehículos implicados en el accidente de la avenida Gabriel Roca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre boliviano de 56 años porque, supuestamente, habría conducido su vehículo con el cuádruple de la tasa de alcohol permitida y colisionar contra un coche aparcado, que golpeo a otro.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 2 de enero, sobre las 02.40 horas, cuando la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue comisionada por un choque en la avenida Gabriel Roca, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conductor chocó contra un vehículo estacionado, que, por el impacto, se desplazó y golpeó a un tercer coche.

Tras el choque, el presunto responsable huyó del lugar pero debido a los daños sufridos, el vehículo del conductor fugado no pudo circular muy lejos y fue localizado poco después en la misma avenida, con el conductor a su lado.

El hombre presentaba claros síntomas de embriaguez y al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,99 mg/l, una tasa que casi cuadruplica el límite legal permitido.

Por estos hechos, el conductor fue informado de su condición de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y deberá comparecer ante la autoridad judicial.