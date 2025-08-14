Denuncian que un restaurante de Ibiza cobra 12 euros por facilitar un gancho para colgar el bolso

Archivo - Una mesa con comida y bebida. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un restaurante japonés de Ibiza ha cobrado 12 euros a una clienta por facilitarle un gancho para colgar el bolso en la mesa.

Es la denuncia que ha hecho una usuaria en redes sociales y de la que se ha hecho eco la asociación de consumidores Facua. La mujer asegura que le quisieron cobrar por el utensilio después de que la camarera le insistiera en que lo usara sin avisarle de que tenía un coste.

Facua ha denunciado ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern al restaurante por incluir en la cuenta el cobro del utensilio. Es un cargo extra que la asociación considera "disparatado" y del que la empresa no informa previamente a los usuarios.

La usuaria denunció el hecho a través de las redes sociales señalando que el establecimiento le coló en la cuenta un importe adicional a los productos consumidos en concepto de 'gancho bolsa'.

La afectada asegura que aceptaron hacer uso del soporte tras la insistencia de la persona que les atendió. "La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos", relata.

Ante las numerosas reacciones que ha suscitado el caso, el restaurante ha intentado justificar los hechos afirmando que comenzaron a cobrar por el soporte después de que, por descuido, muchos clientes se llevaran el gancho pensando que era gratis.

La empresa asegura que lo incluye en la cuenta de los clientes en concepto de depósito y para que no olviden retirarlo.

La asociación entiende que esta práctica es abusiva y por ello contraria a la legislación estatal y autonómica que regula los derechos de los consumidores. Para poder cobrar legalmente, dice Facua, el restaurante debería informar del coste del artículo cuando lo ofrece y dejar en la libertad del consumidor el adquirirlo o no.