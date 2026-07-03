Denuncian temperaturas de hasta 32 grados en la residencia La Bonanova

Archivo - Residencia de mayores. - UGT-A - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USAE ha denunciado públicamente este viernes que usuarios y trabajadores de la residencia La Bonanova soportan temperaturas de hasta 32 grados en distintas dependencias del centro y ha reclamado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que solucione las deficiencias en la climatización.

Según ha informado en un comunicado, los vestuarios del personal han registrado temperaturas de hasta 30 grados, mientras que algunas habitaciones y la sala de baño geriátrico han alcanzado los 32 grados.

USAE ha advertido de que la falta de una climatización adecuada supone, a su juicio, un riesgo para la salud de trabajadores y residentes y ha recordado que las condiciones térmicas en los centros de trabajo están reguladas por la normativa vigente.

Asimismo, ha instado al IMAS a adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas en el centro que favorezcan el descanso y el bienestar de los residentes, así como el desempeño de los profesionales.

"Es necesaria una inversión real en el acondicionamiento de las residencias si se quiere preservar una asistencia de calidad y segura para usuarios y profesionales", ha afirmado el secretario autonómico del Sindicato Técnico de Enfermería (SAE) en Baleares, Daniel Torres.