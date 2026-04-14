Las denuncias por motivos lingüísticos caen un 72% en comparación con la anterior legislatura, según el IEB

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por motivos lingüísticas han bajado un 72 por ciento durante esta legislatura en comparación con la anterior, según datos del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Así lo ha apuntado este martes el conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, en el Parlament, subrayando que "la conflictividad lingüística ha caído drásticamente" pasando de 437 a 119 denuncias.

Bauzá ha comparecido en el pleno a petición de MÉS per Mallorca por el incumplimiento, a su entender, de un punto de una iniciativa que reclamaba al Govern que no aprobara medidas que supongan un retroceso para la lengua catalana.

El conseller ha subido a la tribuna con la intención de "desmontar con hechos y datos la narrativa de retroceso que algunos intentan imponer". En este sentido, ha defendido el compromiso del Govern con la lengua propia y ha aseverado que "no ha habido ni habrá retrocesos".

De su lado, la ecosoberanista Maria Ramon ha lamentado la "regresión" que se ha producido durante esta legislatura en materia lingüística, haciendo referencia a la eliminación del requisito del catalán en la sanidad y al plan de libre elección de lengua, entre otras medidas.

"Cuando la Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua, Joves de Mallorca per la Llengua y otras entidades se manifiestan en contra de según qué acciones que suponen un retroceso del catalán quiere decir que algo no está haciendo bien el Govern para proteger el catalán", ha apuntado.