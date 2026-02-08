La derogación de la Ley de Memoria Democrática seguirá su curso en un Parlament con ecos de las elecciones aragonesas

Archivo - Concentración de personas a las puertas del Parlament contra la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El pleno del Parlament rechazará, previsiblemente, este martes la enmienda a la totalidad de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto a proposición de ley de Vox para derogar la Ley balear de Memoria Democrática, en una semana en la que también se colarán las lecturas de las elecciones que se celebran este domingo en Aragón.

La sesión parlamentaria arrancará a las 09.00 horas con la sesión de control al Govern centrada en aspectos como la regularización de migrantes, el turismo, la movilidad o la sanidad.

De este modo, las migraciones tendrán un papel protagonista con preguntas por parte de PSIB y Vox, aunque desde perspectivas bien diversas, puesto que mientras que los primeros plantearán sus dudas sobre la regularización de los recién llegados, los segundos propondrán un plan de deportación de menores.

El turismo también será objeto de discusión con preguntas directas sobre las vacilaciones del Govern para aprobar una subida del impuesto de turismo sostenible (ITS) y así sacar adelante una medida que habían acordado PP y PSIB como propuesta de resolución en el Debate de Política General de 2025.

El vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, ya indicó el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Gover, que el Ejecutivo defenderá la iniciativa en las mesas del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares pero ahora considera que ya no es necesario este incremento. Por su parte, el PSIB ya adelantó que no acudiría a estos foros para defender la propuesta.

En el debate parlamentario aparecerá la regulación de los 'rent a car', ya que en el mismo Debate de Política General, PP y PSIB pactaron un impuesto para los vehículos de alquiler importados a las islas para la temporada turística, tema que abordará al mismo tiempo MÉS per Mallorca.

La sanidad será otro asunto que saldrá a colación con una interpelación directa de MÉS per Mallorca a la consellera de Salud, Manuela García, a la que interrogarán antes por la situación sanitaria de Menorca o la polémica de las nuevas ambulancias.

La vivienda no podía faltar en esta nueva sesión parlamentaria y sobre ella cuestionarán PSIB y Vox al Govern acerca de la evolución los precios, la demanda y las construcciones en áreas de riesgo de fenómenos naturales.

Otros temas que requerirán la atención de los representantes públicos esta semana serán la política internacional, la zona única educativa de Mallorca, la conciliación o el cierre de comercios tradicionales.

Por último, el propio Costa tendrá comparecer para explicar la postura del Govern acerca de la nueva propuesta del Gobierno central sobre nuevo sistema de financiación autonómica.

"TRANQUILIDAD" EN VOX PARA QUE LA DEROGACIÓN CONTINÚE

Respecto a la enmienda a la totalidad para evitar la eliminación de la ley memorialista, PP y Vox ya avanzaron el miércoles pasado que sumarían sus votos para rechazar por mayoría las iniciativas de la izquierda que detuvieran la derogación.

Por parte de Vox, la portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, manifestó sentirse "muy tranquila" con que el PP "cumplirá con su palabra" y votará en contra de la enmienda.

La cuestión vuelve al pleno de la Cámara autonómica después de que en octubre se tomara en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

Es la segunda vez que esta proposición de ley pasa por el Parlament, meses después de que el PP tumbara el primer intento de Vox a cambio del apoyo de la izquierda al decreto de zonas inundables y el de corrección de errores a una iniciativa 'omnibus'.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, subrayó que el debate de la enmienda a la totalidad servirá para "recordar al Govern que engañó" a los grupos de la izquierda.