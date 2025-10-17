Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu

Efectivos policiales en el deshaucio en la calle Tomás Rullán, en Son Gotleu. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus tres hijos han sido desahuciados este viernes en el barrio palmesano de Son Gotleu, según ha informado el Sindicat d'Habitatge Palma.

El lanzamiento, previsto a las 08.30 horas, se ha producido esta mañana en el número 76 de la calle Tomás Rullán, donde se han concentrado varias personas para tratar de frenarlo, aunque sin éxito.

Según han explicado desde la organización sindical, a las 07.00 horas ha llegado un furgón policial y los efectivos se han colocado en la puerta de la vivienda, impidiendo el paso a las personas del sindicato y vecinos que se habían concentrado. Más tarde, tras la llegada de la comisión judicial, se ha llevado a cabo el lanzamiento.

El pasado diciembre los activistas por la vivienda consiguieron frenar el primer intento de desahucio antes de que se ejecutara. En los meses siguientes, además, el procedimiento se había paralizado en dos ocasiones por motivos jurídicos.

Según el sindicato, el juzgado no ha aceptando la situación de vulnerabilidad de la mujer, algo que sí han hecho en otros casos, y los servicios sociales no han aportado ninguna alternativa.

El lanzamiento, han explicado, estaría vinculado con el hecho de que un vecino del barrio "se dedica a comprar pisos para poder especular a través del alquiler". Para evitar ser considerado un gran tenedor, han asegurado, este hombre "reparte los pisos con el resto de sus familiares".