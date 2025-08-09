Desalojado un hotel en Palmanova por un incendio el cuarto de las basuras - BOMBEROS DE MALLORCA

El fuego ya ha sido apagado y los huéspedes han podido regresar a sus habitaciones

PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hotel en la localidad de Palmanova, en Calvià (Mallorca), ha sido desalojado este sábado por un incendio que ha tenido lugar en el cuarto de las basuras del establecimiento hotelero.

Así lo han informado fuentes del Ayuntamiento de Calvià, según las que el fuego se ha originado poco después de las 17.00 horas, en un establecimiento hotelero de la calle Germans Moncada, en Palmanova.

Con motivo de este suceso, se han movilizado hasta el lugar de los hechos los Bomberos de Mallorca del parque de Calvià, y un sargento de Bomberos de Mallorca; además de un total de cinco unidades de la Policía Local de Calvià y efectivos de la Guardia Civil.

Ante lo aparatoso del incendio, se ha desalojado el hotel. Si bien, cabe precisar, una vez que los bomberos han apagado el fuego, los huéspedes han podido regresar a sus habitaciones.

Finalmente, se ha acordonado la calle inmediata a la valla del hotel, ya que se desconoce en qué estado ha quedado ésta.