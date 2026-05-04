Desalojan un bloque de 16 viviendas en Palma tras el derrumbe de un tejado sin causar heridos

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PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de ocho plantas con 16 viviendas ha tenido que ser desalojado este lunes en Palma después de que se desprendiera parte del techo sobre una de las viviendas, sin que haya herido a ninguno de los habitantes del bloque.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas en la calle Sant Novici y hasta allí se han desplazado la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales, según han informado a Europa Press fuentes policiales y el Ayuntamiento de Palma.

Los bomberos han determinado la evacuación de todos moradores y ahora entrarán en diversos grupos, piso por piso, para inspeccionar el inmueble, aunque tratarán de facilitar la entrada de los afectados para sacar enseres personales. De este modo, los técnicos tratarán de averiguar si ha sido un incidente aislado y así asegurar la integridad de la estructura.

Consultados por la cantidad de personas han tenido que desalojar, han apuntado que en el momento del derrumbe había pisos que estaban vacíos, por lo que aún no se ha podido concretar el número de afectados cuando han ocurrido los hechos.