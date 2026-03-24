Desalojan un edificio de Manacor ante el riesgo inminente de colapso

El edificio desalojado. - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha ordenado el desalojo inmediato de un edificio del municipio ante el riesgo inminente de colapso de su estructura.

El desalojo, según ha informado el Consistorio en un comunicado, será efectivo hasta que los propietarios del inmueble adopten las medidas necesarias para consolidar la estructura del edificio.

La decisión se ha adoptado a raíz de un informe emitido este mes de marzo en el que se señala que el edificio presenta deficiencias graves en la cubierta y en la cornisa.

Existe peligro de que se produzca un colapso que afectaría también a las plantas inferiores, incluidos los dos locales comerciales situados en la planta baja, que están actualmente en funcionamiento y son muy concurridos.

El Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad la ejecución de medidas cautelares en un plazo máximo de dos días. Además, deberán realizar unas obras de consolidación de toda la estructura para poder evaluar la afectación a los comercios y poder hacer efecto el realojo.

En caso de incumplimiento, ha recordado el Consistorio, se pueden imponer multas coercitivas reiteradas a los propietarios hasta que realicen las actuaciones exigidas.