Desalojan un hotel en s'Illot por un incendio en el baño de una habitación

Clientes a las puertas del hotel. - @AJUNTAMENTSANTLLORENÇ

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un hotel en s'Illot, en la localidad mallorquina de Sant Llorenç, ha tenido que ser desalojado en la madrugada de este domingo por un incendio originado en un baño.

Efectivos de los parques de Artà, Manacor y Alcúdia acudieron al lugar tras declararse el incendio, sobre las 03.00 horas, en el baño de una habitación de la primera planta.

El establecimiento fue desalojado y el fuego controlado rápidamente. En redes sociales, el Ayuntamiento de Sant Llorenç ha agradecido la labor de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Mallorca y ambulancias de 061 por su rápida actuación.

El Consistorio ha resaltado que la intervención inmediata de los servicios de emergencias fue fundamental para que no hubiera que lamentar daños personales.