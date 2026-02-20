Desalojan a una persona que vivía en una cueva en Punta Galera (Eivissa)

Desalojan a una persona que vivía en una cueva en Punta Galera - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha desalojado una cueva en la zona de Punta Galera tras recibir un aviso que alertaba de que una persona estaba viviendo en el lugar.

Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes se desplazaron hasta este enclave costero para comprobar la situación y verificar si se estaba produciendo alguna ocupación irregular o si la persona necesitaba asistencia.

En ese momento, no localizaron a nadie, aunque sí constataron indicios claros de que una persona estaba residiendo en la zona. Tras varios días intentando localizarla, este jueves se personó en dependencias de la Policía Local, donde pudo ser identificada.

Los agentes han iniciado un expediente sancionador al tratarse de una pernoctación irregular por acampada ilegal en un entorno natural protegido.

La persona se ha comprometido a retirar y trasladar los residuos acumulados en la cueva, contribuyendo así a la limpieza y conservación de este espacio natural.

La Policía Local ya ha intervenido en varias ocasiones en esta zona, obligando al desalojo y a la retirada de residuos acumulados.