Desconvocada la huelga de limpieza en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares

Archivo - Edificio de la Jefatura Superior de Policía en Palma
Archivo - Edificio de la Jefatura Superior de Policía en Palma - Policía Nacional - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 13 abril 2026 16:11
Seguir en

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha desconvocado la huelga del servicio de limpieza en la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, ubicada en Palma.

La movilización había sido convocada a raíz del despido de un trabajador del servicio de limpieza que ahora ha sido readmitido en la empresa concesionaria.

Este lunes, según ha informado el sindicato en un comunicado, se ha celebrado un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

En la reunión se ha alcanzado un acuerdo por el cual el trabajador ha sido readmitido, lo que ha permitido desconvocar la huelga que estaba prevista.

Contador

Artículos Relacionados

CCOO convoca una huelga de limpieza en la Jefatura de Policía de Baleares tras el despido "fulminante" de un trabajador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado