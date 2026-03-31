CCOO convoca una huelga de limpieza en la Jefatura de Policía de Baleares tras el despido "fulminante" de un trabajador

Archivo - Imagen de la operación facilitada por la Policía Nacional.
Archivo - Imagen de la operación facilitada por la Policía Nacional. - JEFATURA SUPERIOR DE BALEARES - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 31 marzo 2026 19:18
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PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha convocado una huelga indefinida en los servicios de limpieza de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares, ubicada en Palma, después de que la empresa adjudicataria despidiera de forma "fulminante" a uno de sus trabajadores.

La movilización, ha informado la organización sindical en un comunicado, arrancará el próximo 14 de abril y no cesará hasta que no readmitan al empleado despedido, que estaba subrogado.

El despido, según CCOO, se ha producido mientras el afectado se encuentra de vacaciones y como consecuencia de que la empresa "se ha dado cuenta que sobra" porque en ese servicio "le genera pérdidas".

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