Desconvocan la huelga en el servicio de ayuda a domicilio de Inca

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PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el servicio de ayuda a domicilio de Inca ha sido desconvocada, según ha informado este jueves el sindicato CCOO.

En virtud del acuerdo, según ha indicado la organización sindical en un comunicado, se abonarán a los trabajadores las diferencias económicas y los atrasos derivados de la aplicación del nuevo convenio, desde enero de 2025, con fecha de pago el día 15 de abril de 2026. También se incorporarán en las próximas nóminas las nuevas tablas salariales.

El sindicato ha agradecido la labor de mediación llevada a cabo por el Ayuntamiento de la localidad, tras varios días de paros, durante los cuales, a juicio de CCOO, "la empresa dejó tirados a los trabajadores".