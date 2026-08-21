Detectada en Eivissa una posible vivienda turística ilegal alquilada por 6.000 euros durante 10 días

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EIVISSA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha detectado este viernes de madrugada en una nueva actuación una posible vivienda turística ilegal tras acudir a una intervención debido a quejas por el ruido.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la sala del 092 ha recibido el aviso. El vigilante de seguridad del edificio había alertado de que los ocupantes de la vivienda generaban molestias a los vecinos y no atendían a sus indicaciones. Al llegar los agentes, los inquilinos han colaborado en todo momento y han entregado la documentación relativa a su estancia.

Así, la Policía ha comprobado que se trataba de un alquiler de corta estancia puesto que la vivienda había sido alquilada diez días a través de una empresa que había gestionado la reserva por un importe de 6.000 euros.

Ante los indicios, la Policía ha abierto un acta por posible alquiler turístico ilegal y ha trasladado la información al Consell para que siga con las actuaciones correspondientes.

Esta actuación se suma a las 10 denuncias por alquiler turístico ilegal que el Ayuntamiento ha tramitado este año.

Además, ha recordado que la Junta de Gobierno Local del 1 de junio acordó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en relación a un expediente de 2024.

El Consistorio impuso una sanción de 793.443 euros al acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a uso turístico sin disponer de título habilitante.