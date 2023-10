Detenida la gerente de una agencia de viajes de Palma por estafar a varios clientes

El perjuicio causado hasta el momento asciende a 78.000 euros aunque no se descarta que se produzcan más denuncias y se aumente el importe



PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de origen español como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental, supuestamente por estafar a los clientes de la agencia de viajes en la que trabajaba como gerente.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la Brigada de la Policía Judicial y como resultado de las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se ha detenido a la gerente de una conocida agencia de viajes que habría provocado perjuicios de 78.000 euros, aunque no se descarta que aparezcan más perjudicados y se incremente la cuantía defraudada.

Este mes de octubre y tras recibir una gran cantidad de denuncias contra esta persona, tanto de residentes en Mallorca, como de personas de otras autonomías, el grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos inició las primeras diligencias de investigación, y concluyó que esta mujer al parecer llevaba un alto nivel de vida y utilizaba un 'modus operandi' común con todos sus clientes.

La mujer era contactada por sus clientes, quienes la conocían porque habían realizado otros viajes anteriormente, o bien tenían buenas referencias del 'boca a boca' de amigos, familiares o conocidos, y, además, ella se había promocionado en ferias nupciales.

Una vez que los clientes contactaban con ella, ésta mostraba mucho interés y era muy diligente a la hora de confeccionar el paquete de viaje, enviando diversos planes de viajes, así como mensajes y llamadas incluso en fines de semana a altas horas de la noche.

Tras acordar el paquete vacacional seleccionado, les instaba a que realizasen el pago del mismo casi de inmediato, con la excusa de que no variase el precio inicial e iniciar los trámites de las reservas de billetes de avión, estancias de hotel, excursiones y traslados. No obstante, una vez que los clientes abonaban las cuantías solicitadas, las comunicaciones cesaban y la investigada no remitía ninguna documentación relacionada con el paquete contratado.

De hecho, muchos de los perjudicados se percataban de que las reservas no estaban hechas o, quienes llegaban a viajar, tenían graves problemas en los destinos puesto que la denunciada había realizado la reserva, pero no las había abonado, y los clientes debían volver a pagar los servicios que ya habían abonado.

Tras el análisis y estudio de todas las denuncias presentadas, se procedió a la detención de esta mujer como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental, si bien no se descartan más detenciones en los próximos días.