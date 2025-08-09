Detenida una mujer por amenazar de muerte a su casero con un cuchillo en Palma

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de amenazas graves, por amenazar de muerte a su casero con un cuchillo, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, en la madrugada del pasado martes, dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de este cuerpo policial estaban patrullando en el barrio de La Soledad, cuando la sobrina de la víctima, que vive próxima a su tío, requirió a los policías que pasaban frente a ella. Ésta explicó a los agentes que la inquilina de su tío había amenazado de muerte a éste y le había esgrimido un cuchillo de manera intimidante durante el pasado lunes 4 de agosto.

Los policías fueron al domicilio del varón, a escasos metros, y se entrevistaron con éste. Los hechos, según les explicó el hombre, se remontaban al pasado lunes cuando él y su inquilina --la mujer estaba alquilada en una habitación en el mismo domicilio que el varón-- discutieron por el impago de rentas anteriores. Según continuó exponiendo el varón a los agentes, la disputa fue a más y la mujer llegó a esgrimirle un cuchillo de manera intimidante y a proferirle expresiones como: "Te voy a matar, no me eches de casa".

El hombre, ante tal temor, tuvo que refugiarse en su habitación desde entonces hasta que salió para hablar con los policías. Por ello, los agentes de la Policía Nacional accedieron al interior del domicilio y consiguieron localizar y entrevistarse con la presunta autora de los hechos, quien les reconoció que la discusión entre ambos por el impago de rentas existió.

Por este motivo, se detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de amenazas graves.