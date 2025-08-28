Detenida una mujer por robar de madrugada en bares, fruterías y estancos del centro de Palma en pocos días

Detención de la presunta autora de seis robos con fuerza en establecimientos del centro de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una joven, de origen español, tras robar de madrugada en tres bares, una frutería y dos estancos, aprovechando que estaban cerrados y sin viandantes en la calle.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa este jueves, el Grupo de Robos inició la investigación tras recibir varias denuncias por robos con fuerza en un corto espacio de tiempo. De hecho, se observó que la autora perpetró hasta dos robos en tres días de diferencia en uno de ellos.

El 'modus operandi' era siempre el mismo. La presunta autora ejercía fuerza sobre las barreras metálicas de los locales, las levantaba lo suficiente para poder acceder al interior y sustraía dinero en efectivo de las cajas registradoras y dispositivos electrónicos como tablets y equipos informáticos de telecomandas.

Tras identificar a la sospechosa, el Grupo de Robos estableció dispositivos de vigilancia en la zona centro y en las calles donde se habían cometido los delitos.

Finalmente, este pasado martes, 26 de agosto, a las 19.30 horas, los agentes localizaron a la mujer cerca de los establecimientos afectados y la detuvieron como presunta autora de seis robos con fuerza.