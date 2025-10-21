Detenida una pareja por presunto delito contra la salud pública e intervenidas nueve dosis de 'tusi' en Palma

La mujer, que conducía sin haber obtenido nunca el permiso, llevaba una báscula de precisión en el bolso

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una pareja por un presunto delito contra la salud pública y ha intervenido nueve dosis de la droga conocida como 'tusi' o 'cocaína rosa'.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que agentes de este cuerpo policial, adscritos al Grupo de Actuación Preventiva (GAP) detuvieron a una pareja, un hombre y una mujer colombianos de 36 y 24 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. A la mujer se le imputa además un delito contra la seguridad vial.

La intervención tuvo lugar la madrugada del 16 de octubre, durante un dispositivo de vigilancia en un establecimiento de la calle Aragón. Una patrulla dio el alto a un vehículo cuya actitud de los ocupantes levantó sus sospechas. La conductora manifestó espontáneamente que carecía de permiso de conducción.

Ante el estado de nerviosismo de la pareja, los agentes realizaron una inspección. En el bolso de la conductora se localizó una dosis de la droga conocida como 'tusi' o 'cocaína rosa', una báscula de precisión, una cuchara dosificadora y material para la preparación de dosis.

En el registro del vehículo, se hallaron ocho dosis más de la misma sustancia escondidas en el techo interior y bajo la alfombrilla del copiloto. Al hombre se le intervinieron 1.455 euros en efectivo, que llevaba envolviendo la funda de la báscula de precisión. El vehículo, que era de alquiler, fue retirado al depósito municipal.

Tras las diligencias iniciales, la Sala de Atestados de la Policía Local traspasó los detenidos a la Policía Nacional.