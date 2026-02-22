Detenida una pareja por vender droga en su domicilio en Manacor

Detenida una pareja que vendía droga en su domicilio en Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por supuestamente vender drogas en su domicilio, en el que se intervinieron

El domicilio se utilizaba como un punto de venta muy activo en la zona y estaba siendo investigado desde el pasado mas de octubre, según ha informado la Policía Nacional.

Según la investigación, en este domicilio había un gran trasiego de personas que entraban sin tocar y siempre que la puerta de acceso estaba abierta. Tras escasos segundos abandonaban la vivienda.

Además, las pesquisas determinaron que en el domicilio vivía una pareja y que en alguna de las transacciones también había menores de edad.

Los agentes señalaron que la pareja abastecía de sustancias a un gran número de consumidores, adquirían la cantidad de droga necesaria para la venta semanal, que el hombre supuestamente ocultaba en un herbazal cercano.

Así, el pasado miércoles agentes del Grupo de Judicial de la Comisaría de Manacor localizaron al hombre en el lugar donde supuestamente escondía la droga. Cuando se disponía a coger la sustancia, la Policía lo interceptó.

El hombre llevaba 14 papelinas en bolsitas transparentes con cocaína y unos 9.000 euros en un bolsillo del pantalón. Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Después, los agentes localizaron a la mujer entrando en el edificio y la detuvieron también.