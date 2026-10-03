Detenida por prender fuego a la moto de su expareja en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente rociar con gasolina la moto de su expareja y prenderle fuego en Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de septiembre cuando, según el denunciante, un vecino le informó de que su moto, aparcada debajo de su casa, había empezado a arder.

La Jefatura Superior de Baleares ha informado en una nota de prensa de que tanto el denunciante como el vecino intentaron sofocar las llamas, pero no pudieron salvar la moto, que quedó totalmente calcinada.

El hombre explicó que junto al ciclomotor localizó una garrafa de color rojo para transportar combustible, que también estaba ardiendo entre dos vehículos.

Una vez interpuesta la denuncia, el grupo de Atracos se hizo cargo de la investigación y constató que momentos antes de declararse el incendio, un coche gris aparcó al lado e, instantes después de iniciarse las llamas, abandonó apresuradamente el lugar.

Las sospechas se dirigieron hacia la expareja del hombre, ya que esta conducía un coche de la misma marca, modelo y color que el visto el día de los hechos.

Los agentes confirmaron que la mujer se trasladó con su vehículo hasta una gasolinera cercana al domicilio de su expareja y, tras llenar una garrafa, se dirigió hasta la calle en la que estaba aparcada la moto.

Después, siempre según la investigación, la presunta autora roció la moto con la gasolina, le prendió fuego y abandono el lugar. Con todo, fue detenida por un supuesto delito de daños provocados mediante incendio.