Detenida por robar una tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y comprar con ella

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente robar la tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y comprar con la misma en tiendas de ropa.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, la víctima denunció a finales de febrero que alguien le había robado su tarjeta de crédito durante su jornada laboral en una tienda situada en un centro comercial.

El denunciante explicó que había dejado su tarjeta, antes de trabajar, en una taquilla en la que solo podían acceder trabajadores.

Los agentes comprobaron que la presunta autora era una trabajadora del establecimiento. Esta habría aprovechado que tenía acceso a la zona restringida a los empleados y habría cogido la tarjeta para, después, comprar en tiendas y gastarse el dinero de su compañero de trabajo.

Tras localizar a la mujer, de origen español, los agentes de la Comisaría Centro la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa.