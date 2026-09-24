Detenidas por agredir a un hombre y obligarle a punta de navaja a darle dinero tras un encuentro sexual

Archivo - Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos mujeres por supuestamente propinar un ladrillazo a un hombre a quien a punta de navaja obligaron a entregarles dinero tras un encuentro sexual.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el pasado sábado de madrugada, cerca de la calle Manuel Azaña, se recibió una llamada telefónica en la sala del 091, en la que un varón solicitaba presencia policial porque había localizado a dos mujeres que en agosto le habían amenazado de muerte, golpeado y obligado a entregarles 45 euros tras haber mantenido un encuentro sexual con una de ellas.

Una vez en el lugar, policías del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) el hombre explicó que en agosto, tras un encuentro sexual con una de ellas, le había amenazado con una navaja de grandes dimensiones para que le entregara los 45 euros, extremo que había denunciado.

El varón manifestó que, tras conocer a una de las presuntas autoras, quedaron posteriormente para mantener relaciones sexuales. También explicó que en ningún momento la mujer le dijo que ejercía la prostitución, por lo que entendió que el encuentro íntimo se debía únicamente a un interés personal en él.

La víctima explicó que, a mediados de agosto, fue al domicilio de la mujer y que la otra se unió a ellos únicamente como acompañante. Finalmente, se llevó a cabo el encuentro sexual con la mujer, mientras la otra esperaba en el comedor.

Después, estando los tres en el comedor, las dos mujeres comenzaron a amenazarle y a pedirle dinero por el encuentro sexual.

En un momento de la discusión, una de las presuntas autoras sacó una navaja de grandes dimensiones del bolso y, asiéndola con la mano, elevó las amenazas contra él diciéndole "te voy a apuñalar ahora mismo como no saques el dinero ahora mismo, nosotras queremos la plata que nos tenemos que ir" y añadió "como no saques el dinero, te quemamos la casa ahora mismo".

Ante el temor de que las ahora arrestadas, de nacionalidad colombiana, ejecutaran las amenazas, acudió con ellas a un cajero próximo, sacó 45 euros y se los entregó.

Sin embargo, antes de abandonar el lugar, una de las presuntas autoras cogió un ladrillo del suelo y se lo lanzó a la cabeza, causándole lesiones de menor entidad, y huyeron.

Los policías interrogaron a las mujeres y coincidieron en manifestar que efectivamente conocían al varón ya que había mantenido relaciones sexuales con una de ellas.

Confirmados los hechos, los detuvieron a las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia y realización arbitraria del propio derecho y fueron trasladadas hasta dependencias policiales.