Detenidas en Mallorca cinco personas por detención ilegal y amenazas al jefe de una empresa de 'desokupación'

Decretan el ingreso en prisión de los cuatro hombres y la libertad con medidas cautelares para la mujer, por tener a su cargo varios menores de edad



PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- como presuntos autores de un delito de detención ilegal, amenazas de muerte con arma de fuego, robo con violencia y usurpación de funciones públicas al jefe de una empresa de 'desokupación'.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la pasada semana, una empresa de 'desokupación' se personó en una vivienda 'okupada' situada en la zona de la playa de Son Moll en Cala Ratjada, con la intención de llegar a un acuerdo para la desocupación. Todo transcurrió de manera cordial y se acordó que al día siguiente formalizarían el acuerdo y abandonarían el inmueble en el plazo establecido.

No obstante, al día siguiente, el jefe de la empresa de 'desokupación' se personó en el inmueble para formalizar el acuerdo por escrito, y le rodearon e intimidaron. Al ver la situación, la víctima intentó salir del domicilio pero no se lo permitieron, por lo que dijo que llamaría a la Guardia Civil, momento en que un quinto individuo --que vestía un polo del Instituto Armado--, le amenazó con una escopeta de caza mientras que el resto lo retenía, quitaba el teléfono y le intentaba atar con unas bridas para que no pudiera pedir ayuda.

Pasada media hora, se personaron en las inmediaciones del domicilio agentes de la Guardia Civil de Artá, tras ser alertados por unos vecinos del revuelo formado, por lo que la persona retenida aprovechó para salir al exterior y alertar a los agentes.

A continuación, los guardias civiles aseguraron la vivienda, incautaron las armas y procedieron a la detención de las cinco personas, además de realizar un registro de la vivienda, donde fue hallado e intervenido un polo oficial técnico de la Guardia Civil y bridas.

Los detenidos, todos ellos de la misma familia y con amplios antecedentes por diferentes tipos de delitos, se dedicaban a la ocupación de domicilios para posteriormente solicitar una cantidad de dinero para abandonarlo.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los cuatro hombres, y la libertad con medidas cautelares para la mujer, al tener a su cargo varios menores de edad. Según la Guardia Civil, con esta intervención "se ha conseguido devolver la calma y seguridad al municipio, que llevaba sufriendo todo tipo de hechos de inseguridad, ocupaciones y desordenes públicos por parte de esta familia desde hace aproximadamente un año".