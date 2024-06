Detenidas tres personas por explotación laboral de trabajadores de un hotel en el Llevant de Mallorca

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 30 y 46 años, que se encargaban de controlar a los trabajadores de un hotel en el Llevant de Mallorca, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos para la explotación laboral, delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de han dado por finalizada una operación policial procediendo a la detención de tres personas encargadas de controlar a los trabajadores de un hotel ubicado en la Part Forana, en la zona del Llevant de Mallorca.

Las indagaciones se iniciaron al recibir los agentes información de que en dicha empresa pudieran encontrarse trabajadores extranjeros trabajando en situación irregular.

Por este motivo, agentes de la Ucrif de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y realizaron una inspección en dicho hotel, identificando a tres trabajadores de los cuales solo uno figuraba dado de alta en la Seguridad Social, citando a los mismos para la toma de declaración.

Los policías pudieron llegar a la conclusión que la actividad presuntamente delictiva de estas personas afectaba al colectivo de trabajadores extranjeros únicamente, llegando a un régimen de cuasi esclavitud.

Entre las manifestaciones recibidas puede desprenderse que las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales de 14 horas diarias, la mayoría no cobrando dinero por trabajar. Los trabajadores realizaban funciones en unos casos de camareros, en otros de limpieza o dando masajes, si bien la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de contrato laboral, lo que significaba que al finalizar la temporada no percibirían ningún tipo de finiquito correspondiente al tiempo trabajado, ni vacaciones ni horas extras.

Las víctimas, atendiendo a sus diferentes situaciones económicas y personales con cargas familiares y al no tener medios de subsistencia, se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el encargado y captador.

Por tales motivos, los agentes procedieron a la detención de las tres personas encargadas de controlar a los trabajadores víctimas de los hechos, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos para la explotación laboral, delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.