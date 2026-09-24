Detenidas tres personas por robar en las tiendas del aeropuerto de Menorca

Archivo - Policía Nacional en el aeropuerto de Menorca - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MENORCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a dos hombres y a una mujer por robar en las tiendas de la zona de embarque del aeropuerto de Menorca.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron la noche del pasado 19 de septiembre, cuando agentes, adscritos a la comisaría de Maó, que se encontraban en el Puesto Fronterizo del aeropuerto, detectaron a tres individuos que mostraban una actitud esquiva y nerviosa.

Los sospechosos fueron identificados y se inspeccionó su equipaje y hallaron diversos productos de valor, cuatro cartones de tabaco y varios frascos de perfumes de firmas de lujo.

Al no poder acreditar ni justificar legalmente la compra de esos artículos, los agentes realizaron las comprobaciones correspondientes en diversos establecimientos del propio aeropuerto y confirmaron que esos efectos procedían del stock del local y que habían sido sustraídos recientemente. Todo ello estaba valorado en casi 1.000 euros.

Las tres personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito de hurto y las trasladaron hasta dependencias policiales.

La investigación sigue abierta para esclarecer la procedencia de otros efectos hallados entre las pertenencias de los arrestados, incluyendo tabaco adquirido a bordo de trayectos aéreos mediante transacciones con tarjetas bancarias, a fin de determinar si pudieran haber incurrido en otras irregularidades o delitos de estafa a compañías aéreas.