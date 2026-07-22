Detenido por agredir a un hombre con una botella y causarle lesiones que requirieron 15 puntos de sutura

Archivo - Sucesos.- Detenida por robar una tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y comprar con ella - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras haber agredido en junio a otro hombre en la cara con una botella de cristal provocándoles heridas que precisaron 15 puntos de sutura.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la víctima interpuso una denuncia en la que explicó que, mientras se encontraba de fiesta en el barrio de Santa Catalina, se cruzó con un hombre con el que había tenido una discusión días atrás y éste le dijo que le iba "a matar". Repentinamente, el agresor le agredió con una botella de cristal en la cara y, tras esto, se marchó.

La víctima necesitó asistencia sanitaria por las heridas, ya que precisó 15 puntos de sutura. Los agentes de Investigación Centro empezaron en ese momento a realizar diversas gestiones para localizar al agresor, lo identificaron días después y, finalmente, lo detuvieron.