Detenido por intentar matar a un amigo de un golpe en la cabeza en el puerto de Formentera

FORMENTERA, 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Formentera ha detenido a un hombre por supuestamente intentar matar a un amigo suyo propinándole un golpe en la cabeza en el puerto de la Savina.

Los hechos, según han informado tanto el Consell de Formentera como fuentes de la Guardia Civil, han tenido lugar sobre las 14.15 horas de este lunes.

El cuerpo municipal ha recibido una llamada alertado de que una persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la zona portuaria.

Los primeros agentes que han llegado al lugar han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que han proseguido los servicios sanitarios hasta conseguir que recuperara el pulso.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, el hombre habría sido víctima de una agresión a manos de otra persona. Por el momento, se desconoce si fue la agresión lo que provocó que entrara en parada cardiorrespiratoria.

En cualquier caso, la víctima ha sido trasladada a la Clínica Vilas de Eivissa, donde ha ingresado en el área de neurología con pronóstico grave.

RETENIDO POR LOS CIUDADANOS

De forma paralela, otra patrulla de la Policía Local que se dirigía a la Savina para dar apoyo ha localizado al sospechoso, quien estaba siendo retenido por varios ciudadanos.

Los agentes le han detenido y lo han puesto a disposición de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, el sospechoso y la víctima forman parte de un mismo grupo de amigos que se encontraban en Formentera pasando el día.

El arrestado, a quien se le imputa un delito de tentativa de homicidio, le habría propinado un golpe en la cabeza al perjudicado.

El Consell de Formentera ha destacado la rápida actuación y coordinación tanto de los agentes de la Policía Local como de los servicios sanitarios. También ha agradecido la colaboración ciudadana durante la intervención.