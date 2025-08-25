Detenido tras agredir a un policía durante un operativo contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma

Operativo de la Policía Local de Palma contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

Una veintena de vendedores ambulantes rodean e intimidan a policías

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos al dispositivo Setur 2025, han detenido a un hombre, de 32 años y nacionalidad senegalesa, tras agredir a un policía durante un operativo contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma.

Según ha informado este lunes el cuerpo municipal en nota de prensa, la intervención tuvo lugar el mediodía de este pasado domingo, 24 de agosto, cuando una patrulla que realizaba labores de control de la venta ambulante ilegal interceptó a uno de los vendedores. En ese momento, el hombre reaccionó de forma violenta, "propinando un fuerte golpe en el pecho a uno de los policías".

El incidente se agravó cuando un grupo de entre 20 y 30 vendedores rodeó a los agentes, increpándolos e intimidándolos para intentar recuperar el material intervenido e impedir la detención.

Durante el forcejeo, los agentes sufrieron empujones y agarrones y a uno de ellos le arrebataron la gorra y el equipo de transmisiones, que pudieron ser recuperados posteriormente.

Para contener la situación, uno de los agentes hizo uso de su espray de defensa y se solicitó el apoyo de más unidades, lo que permitió finalmente aislar al agresor principal y detenerlo. Como consecuencia de la agresión inicial, un agente resultó herido leve con contusiones y abrasiones.

En la mochila intervenida al detenido se hallaron 64 artículos deportivos, principalmente camisetas y pantalones de fútbol de reconocidas marcas, presuntamente falsificados.

La sala de atestados instruyó el correspondiente atestado y el hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra agentes de la autoridad y otro contra la propiedad intelectual.