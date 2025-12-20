Un detenido por agredir a su vecino porque su mascota se colaba en su piso en Palma

Agente de la Policía Nacional. Recurso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a principios de semana a un hombre, como presunto autor de un delito de lesiones, por agredir a su vecino y causarle diversas heridas en el rostro, porque su mascota se colaba en su piso, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, a principios de mes, un varón interpuso una denuncia contra su vecino por haberle agredido y causado una fractura del maxilar, de la órbita ocular, del pómulo y la pérdida de piezas dentales.

Al parecer, y según narró la víctima en la denuncia, los hechos ocurrieron porque una de sus mascotas se coló en algunas ocasiones en el piso del vecino, quien era reacio a ello porque tenía otro tipo de mascotas en su domicilio.

En este contexto, la última vez que el animal de la víctima entró en la vivienda del presunto agresor, éste le dijo al agredido que le iba "a sacar la cabeza de sitio".

Entonces, al ir el varón a recuperar el animal, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, golpeándose la víctima contra el marco de la puerta y quedándose inconsciente. Fruto de ello, el varón sufrió diversas lesiones. Tras la agresión, el presunto autor abandonó el lugar.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al presunto agresor y esclarecer los hechos que originaron la trifulca.

Tras realizar las gestiones pertinentes, los policías detuvieron a principios de semana a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones.