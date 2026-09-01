Detenido por amenazar de muerte con un cuchillo y un hacha a su compañera de piso en Lloseta

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar de muerte con un cuchillo y un hacha a su compañera de piso tras una discusión en Lloseta.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes en un domicilio de la localidad mallorquina cuando se recibió un aviso de una violenta discusión, que movilizó a patrullas del puesto principal de Inca junto a efectivos de la Policía Local de Lloseta, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

A su llegada a la vivienda, los agentes vieron como el presunto agresor, español de 40 años, estaba muy agitado e intentaba abalanzarse hacía la víctima mientras profería graves insultos y amenazas de muerte.

Según las gestiones practicadas, el supuesto autor comenzó a golpear el mobiliario del domicilio y tras ser recriminado por sus dos compañeros de piso, cogió un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a su compañera.

Tras caer al suelo, debido al estado de embriaguez que presentaba, el presunto agresor volvió a dirigirse a la cocina para coger un hacha y esgrimirla. El otro compañero de piso logró desarmarlo e inmovilizarlo.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca e incautaron el cuchillo y el hacha. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.