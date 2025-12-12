Detenido por amenazar a personal de urgencias de un hospital de Palma y agredir a agentes y vigilantes

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen hindú, por amenazar a sanitarios de urgencias en un hospital y agredir a vigilantes y policías.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del pasado lunes en el interior de sala de espera del servicio de urgencias de un centro hospitalario, mientras el ahora detenido esperaba a ser atendido por unas lesiones que presentaba.

Una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al hospital ante la llamada de los vigilantes de seguridad, que tenían retenido al hombre, que había acudido al urgencias para ser atendido de unas heridas fruto, al parecer, de una pelea.

A su llegada, los policías observaron a los vigilantes forcejeando con el hombre, que se resistía activamente y, de forma agresiva, lanzando patadas y puñetazos.

Los policías se hicieron cargo de la situación y fueron también golpeados por el individuo, que estaba muy alterado, hasta que fue controlado.

Mientras tanto, otros policías averiguaron lo sucedido. El personal de seguridad y los sanitarios explicaron que mientras el presunto autor se encontraba en la sala de espera de urgencias, comenzó a insultar y amenazar al personal del servicio.

Incluso, afirmaron, amenazó a otros usuarios y, al ser recriminado, amenazó a una enfermera diciéndole "te voy a matar a ti y a tus hijos". Por ello, los vigilantes le hicieron abandonar la sala de espera.

Una vez en el exterior, el hombre se bajó los pantalones y dejó a la vista sus genitales y comenzó a patear una papelera hasta que la arrancó totalmente. Tras esto, los vigilantes trataron de reducir al varón hasta la llegada de la Policía Nacional.

Finalmente, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, resistencia y daños y fue trasladado a dependencias policiales.