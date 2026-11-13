Detenido por amenazar a las trabajadoras de un establecimiento de masajes y agredir a varios policías en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a las trabajadoras de un establecimiento de masajes y agredir a varios agentes en Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ocurrieron sobre las 21.00 horas del miércoles en el barrio de Santa Catalina.

Varias personas llamaron al 091 para alertar de que un hombre estaba agarrando del cuello a una trabajadora de un establecimiento de masajes.

Al la llegada de los agentes, el sospechoso estaba siendo retenido por varios ciudadanos. El hombre estaba muy agresivo y, durante la intervención, propinó patadas a los policías hasta que le redujeron.

La responsable del negocio explicó a los investigadores que el hombre había acudido al establecimiento y había abonado 30 euros por un masaje. Al finalizar el servicio exigió que le devolvieran el dinero e intimidó a las trabajadoras.

Ante su negativa, el hombre tiró al suelo parte del mobiliario del local y, esgrimiendo una llave inglesa, amenazó las empleadas con agredirlas si no le entregaban el dinero.

La situación escaló hasta el punto de que agarró a una de las trabajadoras y la agarró del cuello. La empleada consiguió zafarse y salir a la calle, donde fue auxiliada por los testigos.

El hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas y otro de atentado contra agente de la autoridad.