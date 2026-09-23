Un detenido tras aparecer en plena calle en s'Aranjassa (Palma) un hombre herido y maniatado

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su posible implicación en el intento de secuestro de un varón que fue encontrado maniatado en la carretera de s'Aranjassa.

El Grupo de Atracos se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso y mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que hubiera más personas implicadas.

Fuentes cercanas han indicado que fue la hija de la víctima la que se puso en contacto con la Policía Nacional después de que su padre contactara con ella tras ser abandonado en plena calle por, según aseguró, varias personas.

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre acusado de detención ilegal.