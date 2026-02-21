Detenido por apuñalar a un hombre en el pecho a la salida de un centro comercial de Eivissa

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente intentar matar a otro al que apuñaló en el tórax a la altura del corazón.

Los hechos ocurrieron a las puertas de un centro comercial de Eivissa cuando un hombre apuñaló a otro con un arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

El Grupo de Policía Judicial identificó al presunto autor de los hechos, así como la matrícula del coche que había utilizado para huir del lugar.

Así, los agentes localizaron al supuesto autor en Sant Antoni de Portmany a bordo del vehículo utilizado el día de la agresión. Al ver a la Policía, el hombre trató de huir y se inició una persecución, que terminó con la detención del sospechoso.

Según la investigación, la agresión se produjo por motivos sentimentales, que llevaron al supuesto autor a esperar a la víctima las puertas del centro comercial para agredirlo.