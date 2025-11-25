Detenido el autor de la quema de contenedores y papeleras en Sant Lluís - GUARDIA CIVIL

MENORCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Maó, en coordinación con la Policía Local de Sant Lluís, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de daños tras provocar incendios intencionados en contenedores y papeleras.

La investigación finalizó este lunes con la detención del hombre, de avanzada edad de origen latino y residente en el término municipal de Sant Lluís, según ha informado el Instituto Armado.

Tras la elaboración de los informes policiales e instrucción del preceptivo atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Maó.

En el mes de abril del año 2024, esta misma persona ya fue investigada por su presunta autoría en la quema de 44 contenedores de reciclaje, en distintos puntos del término municipal, causando daños valorados en 35.000 euros.

Los incidentes cesaron temporalmente hasta el pasado mes de febrero, en que se sucedieron hasta 11 episodios más de incendios provocados en distintos puntos del término municipal, afectando a contenedores de reciclaje, papeleras y otro mobiliario, siempre con la misma metodología, empleando iniciadores y acelerantes de la combustión, causando daños estimados en otros 9.000 euros.

Tras la investigación, se comprobó que el autor colocaba un dispositivo incendiario casero dentro de los contenedores de cartón o papeleras, que ardían rápida e intensamente, propagándose a otros contenedores cercanos y causando daños de elevada cuantía.

La alarma social generada, dada la frecuencia y virulencia de los incendios ocasionados en los contenedores, obligaba continuamente a la intervención de dotaciones de bomberos y afectaba a la circulación de vehículos y personas por la zona.