Detenido en Barcelona uno de los hombres que intentaron secuestrar a un italiano en Ibiza

IBIZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración de los Mossos d'Esquadra, han detenido a un hombre de origen italiano como presunto autor de un delito de detención ilegal y lesiones perpetrado en Ibiza y sobre el que figuraba vigente una orden de detención como consecuencia de una investigación de la Policía Nacional en Ibiza.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza inició una investigación que se remonta a finales de septiembre del presente año en Ibiza, cuando un ciudadano de nacionalidad italiana fue objeto de un intento de secuestro en lo que se presume fue un ajuste de cuentas.

La víctima fue abordada en la calle a plena luz del día por otros tres varones que se bajaron de un vehículo y comenzaron a golpearle. Los agresores intentaron introducir a la víctima en el maletero, pero finalmente no pudieron por los gritos de la víctima y de los testigos, que a su vez alertaron a la Policía. Como consecuencia, la víctima sufrió diversos cortes, así como una fractura nasal.

Los agentes de la UDEV de la Comisaría de Ibiza realizaron las pesquisas para esclarecer los hechos y tras numerosas declaraciones, vigilancias, consultas en bases de datos tanto nacionales como internacionales y otras diligencias policiales, se logró la identificación de los tres presuntos autores y se activaron las correspondientes reclamaciones para su búsqueda y detención.

Uno de los investigados fue localizado en la ciudad de Barcelona el pasado lunes por una patrulla de los Mossos d'Esquadra, tramitando su detención agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la ciudad condal

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se continúa en la búsqueda de los otros dos implicados en los hechos.