Detenido por los desordenes públicos ocurridos en una manifestación por la Flotilla hace unas semanas en Palma

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente participar en los desordenes públicos ocurridos durante la manifestación para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla celebrada el pasado 2 de octubre en el centro de Palma.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press el arrestado del sospechoso, al que se le imputan delitos de desordenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Durante la movilización, en la que participaron cerca de un millar de personas, se produjeron algunos altercados entre un grupo de manifestantes y agentes policiales en los que supuestamente estuvo involucrado el ahora detenido.

La investigación policial, han apuntado las mismas fuentes, continúa abierta para esclarecer la totalidad de los hechos. No se descarta la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones o identificaciones.

PARTE DE UNA "PERSECUCIÓN POLÍTICA"

Este mismo jueves el colectivo Aurora ha denunciado públicamente la detención de uno de sus militante por su supuesta implicación en los últimos actos de solidaridad con Palestina y como parte de una "persecución política".

La organización juvenil, a través de sus redes sociales, ha asegurado que la mañana de este jueves agentes de la Policía Nacional se ha presentado en casa de la militante --no han detallado en qué municipio-- "sin previo aviso" y la han arrestado.

Los activistas han relacionado la detención de su compañera con "la continua persecución, el aumento de la presencia policial ante los últimos actos de solidaridad con Palestina, las múltiples identificaciones improcedentes, los abusos de autoridad por parte de las fuerzas represivas y las citaciones a juicio sin sentido".

El colectivo Aurora ha pedido la "liberación inmediata" de su militante y ha asegurado que no tolerará "estos actos de persecución política hacia aquellos que luchan en contra del sistema capitalista y sus consecuencias".