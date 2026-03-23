Detenido por destrozar los retrovisores de 26 vehículos estacionados en Palma

Un agente de la Policía Nacional inspecciona uno de los vehículos dañados. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente destrozar los espejos retrovisores de 26 vehículos que estaban estacionados en la vía pública en Palma.
Ha sido sobre las 05.40 horas de la madrugada de este lunes cuando un testigo ha alertado al 091 de que un hombre estaba provocando daños en multitud de vehículos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares
Una patrulla que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, desde la plaza Progreso hasta la calle Antich, ha observado a un hombre soltando de sus manos varios espejos retrovisores.
Los agentes han realizado una inspección por las mencionadas calles y han contabilizado 25 turismos y una motocicleta afectados. Es por ello que han arrestado al sospechoso, de origen colombiano, como supuesto autor de un delito continuado de daños.