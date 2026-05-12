Detenido el dueño de un bar de Palma por agredir a un cliente que le debía dinero y empujó a su mujer

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido al dueño de un bar de Palma por supuestamente agredir a un cliente ebrio que le debía dinero y que, cuando se lo reclamó, empujó a su mujer al suelo.

Los hechos se remontan a la noche del pasado sábado en un establecimiento ubicado en el barrio del Rafal, según ha informado el cuerpo municipal.

La pelea se inició después de que el propietario del local, un hombre de nacionalidad china y 38 años, le reclamó a un cliente el pago de una deuda por varias consumiciones de días atrás.

La víctima, un hombre español de 46 años, se negó a abonar la cantidad que debía y a abandonar el local, tras lo que se produjo un enfrentamiento verbal entre ambos.

El sospechoso esgrimió un cuchillo para amenazar de muerte al cliente, aunque su mujer medió y consiguió convencerle de que regresara al interior del bar.

La mujer intentó persuadir a la víctima para que se marchara de la terraza, a lo que este replicó empujándola y tirándola al suelo. Al presenciar esta agresión, el propietario del establecimiento golpeó al cliente con una barra metálica y le causó una brecha en la cabeza.

El hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, sangraba de forma abundante y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias.

Los agentes intervinieron la barra metálica, de 77 centímetros, y el cuchillo, de 21 centímetros de hoja, que el sospechoso había esgrimido durante la disputa,.

También revisaron las cámaras de seguridad, que captaron la pelea y ambas agresiones. El propietario fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas y puesto a disposición de la Policía Nacional.

La víctima fue informada sobre los pasos a seguir para denunciar la agresión. La mujer, para denunciar el supuesto delito de maltrato de obra sufrido y el de estafa derivado de los impagos.