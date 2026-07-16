Detenido en Eivissa por amenazar a un hombre con una navaja de grandes dimensiones

Cuchillo incautado en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves al amenazar a otro con una navaja de grandes dimensiones.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo al lunes cuando un agente fuera de servicio escuchó una fuerte discusión que provenía de la vía pública, por lo que se dirigió al lugar. Allí, observó a un hombre que llevaba en su mano una navaja de grandes dimensiones y amenazaba de muerte a otro varón.

El policía procedió a identificarse y a pedirle al arrestado que se tranquilizase y que le entregase el arma, a lo que accedió voluntariamente. En ese momento, el policía llamó al 091 para alertar de lo ocurrido, presentándose a los pocos minutos una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) que procedió a detener al varón por un presunto delito de amenazas graves, quedando a disposición judicial.