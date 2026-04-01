Detenido en Eivissa por quemar contenedores y causar daños en cinco coches estacionados - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre por supuestamente incendiar cinco contenedores y causar daños en cinco vehículos estacionados.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de marzo sobre las 02.00 horas cuando los servicios de emergencia y la Policía Nacional recibieron el aviso de un fuego declarado en la calle Castilla, junto a una de las entradas al Mercado Nuevo.

Al llegar, los agentes encontraron cinco contenedores en llamas, así como diversos vehículos con partes afectadas por el fuego.

Una vez recogidas todas las denuncias durante los siguientes días, se determinó que el total de daños ocasionados ascendía a más de 25.000 euros.

Con toda la información recopilada, la UDEV de la Policía Nacional de Eivissa identificó al presunto autor del incendio, un hombre de origen español, que fue detenido el pasado viernes.

El autor ha sido acusado de un presunto delito de daños agravados, ya que vieron afectados bienes de dominio o uso público.