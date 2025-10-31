Detenido por enviar un correo a la Policía amenazando con matar a todo el mundo que se encontrara por la calle

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre por presuntamente enviar un correo electrónico a los organismos centrales de la Policía Nacional y a un Juzgado de Palma, amenazando con matar de forma indiscriminada a todas las personas que encontrase por la calle, en la universidad y en discotecas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de movilizó recursos policiales para prevenir un posible atentado contra las personas. Así, se ordenó a las diferentes patrullas y a agentes de unidades de investigación a que se desplegaran por las zonas más transitadas y con mayor afluencia de personas.

Por su parte, la Brigada Provincial de Información inició la investigación de los hechos e identificaron al autor del correo electrónico. Según verificaron, se trataba de una falsa amenaza.

Días más tarde, se recibió otro correo electrónico con el texto "We continue killing' --continuamos matando--, que se remitió a diferentes organismos, tanto nacionales como extranjeros, y a unidades policiales, reiterando la amenaza vertida en el primer correo electrónico.

Tras realizar más comprobaciones por parte de los agentes de Información de la Policía Nacional, se obtuvieron indicios que apuntaron a un hombre como el presunto autor de las amenazas. Por este motivo, fue detenido como presunto autor de un delito de desórdenes públicos.